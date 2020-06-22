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ТОП-5 країн з найвищими
штрафами за порушення ПДР

ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52

ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
У деяких країнах покарання за порушення ПДР у багато разів серйозніше, ніж в Україні.

Дивися повний текст ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52

У нас тоже штрафы нереальные в сравнение с доходами макс штраф 51000 это 4 средних зп покруче чем в японии а если сравнить с ср пенсией 3030 грн это значит смертнуб казнь пенса)
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:53

Обратите внимание - большие штрафы за алкоголь только при серьезных дозах (0,8 и выше), что вполне справедливо и практически исключает возможность "развода" трезвых водителей (ой, шось від вас якось пахне, напевно щось колись вживали...)
Примерно то же самое и со скоростью - можно сделать серьезные штрафы (за превышение на 50 и больше), но и ограничения надо ставить людские - на магистральной трассе (т.ч. в пределах населенного пункта) НЕ МОЖЕТ быть никаких 50 км/ч!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41

Особливо хитрі сільські ради роздають ділянки біля траси щоб зекономити на будівництві доріг. Іноді доходить до абсурду, обїздна дорога лише проектується, щоб обійти населений пункт, а навколо вже позакладали свіжі фундаменти.
svyatoslav_hromyak
 
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