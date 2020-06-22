Кабмін надав фінплани основних держпідприємств.
Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47
Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:22
Зп в гос компаниях должны быть в разы выше рынка потому что страна коррумпирована с неработаещей правоохранительной системой только мат независимый директор может отказать очередному чинуши прокурору и сбу от освоения ремонтного бюджета до приема его сынка-дибила.
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:11
14567.
В Украине не может быть таких зарплат,которые искоренят коррупцию.Будут получать миллионы и всеравно будут воровать.Не тешьте себя иллюзиями.
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:30
Дешевле мне кажется проводить аудит проверки периодически, чем платить заоблачные зарплаты
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:08
Выше, чем в "Дойче Бан". Как в Украине хотят вернуть членам набсоветов госкомпаний космические зарплаты
Криклий хочет вернуть космические зарплаты членам набсовета Укрзализныци. Мол, иначе эти мега-специалисты разбегутся.
Но если сравнить их докарантинные зарплаты с зп членов набсоветов западных компаний, то честно говоря, не понятно кто куда бежать должен
Украина - богатая страна!
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