Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...

Додано: Вів 07 лип, 2020 03:53

Во-первых, пусть напишет не "в разы", а конкретные суммы "было столько-то стало столько-то". Может там официальные з/п были по 10 000 грн.



Во-вторых, сравнение со всякими Аирбасами - это ни о чём. В корпорациях есть т.н. "доналоговая прибыль" - это когда можно прибыль до уплаты налогов (и избежав уплаты налогов с этих трат) потратить на какой-нибудь Мерседес S-класса и обосновать его необходимость в качестве представительских расходов. Таким образом условный член правления ездит на условном Мерседесе который по налоговым отчетам относится к расходам, а не к распределению прибыли. К тому же там доход ещё через акции получают и, вполне вероятно, его так выгоднее выплачивать чем через зарплаты.



Далее, РИСКИ: одно дело жить где-то в цивилизованной европейской Германии или США, совсем другое в Украине пусть и на бОльшие деньги - тут элементарно дорог для Феррари нету...