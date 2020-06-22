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Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:44
phantom_systems написав: pogorelets написав:
Дешевле мне кажется проводить аудит проверки периодически, чем платить заоблачные зарплаты
Дешевле нанять заграничную компанию по управлению активами с заранее оговоренными в договоре минимально приемлемыми экономическими и финансовыми показателями работы предприятий. Пусть ставят кого хотят директорами и в наблюдательные советы, платят какую хотят им зарплату, важны только результаты.
ага, як Лондоньскі адвокати,
а собі не тільки з.п., а ще й премію (авансом мамі в США) по досягненню результатів
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flyman
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:37
flyman написав: phantom_systems написав: pogorelets написав:
Дешевле мне кажется проводить аудит проверки периодически, чем платить заоблачные зарплаты
Дешевле нанять заграничную компанию по управлению активами с заранее оговоренными в договоре минимально приемлемыми экономическими и финансовыми показателями работы предприятий. Пусть ставят кого хотят директорами и в наблюдательные советы, платят какую хотят им зарплату, важны только результаты.
ага, як Лондоньскі адвокати,
а собі не тільки з.п., а ще й премію (авансом мамі в США) по досягненню результатів
Лучше платить з/п и премию вообще без результатов? Пока что так и есть.
Коболев и компания вообще-то отдельная тема. Нефтегаз как паразитирующую прокладку давно пора ликвидировать.
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phantom_systems
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Додано: Вів 07 лип, 2020 03:53
Во-первых, пусть напишет не "в разы", а конкретные суммы "было столько-то стало столько-то". Может там официальные з/п были по 10 000 грн.
Во-вторых, сравнение со всякими Аирбасами - это ни о чём. В корпорациях есть т.н. "доналоговая прибыль" - это когда можно прибыль до уплаты налогов (и избежав уплаты налогов с этих трат) потратить на какой-нибудь Мерседес S-класса и обосновать его необходимость в качестве представительских расходов. Таким образом условный член правления ездит на условном Мерседесе который по налоговым отчетам относится к расходам, а не к распределению прибыли. К тому же там доход ещё через акции получают и, вполне вероятно, его так выгоднее выплачивать чем через зарплаты.
Далее, РИСКИ: одно дело жить где-то в цивилизованной европейской Германии или США, совсем другое в Украине пусть и на бОльшие деньги - тут элементарно дорог для Феррари нету...
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Grover
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