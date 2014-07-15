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Расчет при сделке

Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00

  George написав:
  vladus17 написав:
  Вкладчик1234 написав:Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Не попугай же повторять 100 раз.
  George написав:Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.
интересно удастся ли вернуть. отпишите?

П.С. Киев продает 26.94!

Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Может гривна действует как чеснок на вампиров?
У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь.

>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Я не совсем понял эту фразу. Сделки по недвижимости проходят в гривне. Мне говорят, что своей гривной сам подтирайся. Как-то так.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02

  George написав:Сделки по недвижимости НЕ проходят в гривне.

Подправил, теперь все правильно.

>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.<
я тут в том плане что он вам уже не 1 десяток раз, скорее всего, говорил что не хочет гривну, а вы все на своем настаивали пока он вас просто не послал.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:06

  vladus17 написав:
  George написав:Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?
Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет.

Другие тоже хотят в баксах. У меня есть небольшой запас северокорейских вон и большой запас российских рублей. Тоже им не нравятся.
За попытку рассчитаться в национальной валюте меня послали впервые.
Это же по закону так! Расчет только в гривнах.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:08

Продавец, кстати, россиянин.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:12

  George написав:Другие тоже хотят в баксах

Ну так у вас , по моему, всего два варианта исхода событий 1) покупайте за бакс 2 ) ищите кто продаст за гривну.
я думаю эта тема себя исчерпала. не буду дальше оффтопить.
удачи в поисках!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:24

  George написав:Продавец, кстати, россиянин.


После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:25

При покупке продажи квартиры, у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн. Работник банка прогоняет деньги и тут же снимает, а всем участникам отдают квитанции. Это также подтверждает сделку. Сделки часто в долларах проводят, так как завтра прийдя домой с гривной можно обеднеть если курс прыгнет, поэтому людей можно понять. Мы тоже продавали и покупали в валюте за наличку. Ещё рассказывали, после продажи деньги остались в банке, какое-то время, и пока искали и договаривались о покупке другой квартиры, в банк ввели временную администрацию и соотв. последствия были. Остались без квартиры на какое-то время + постригли.
Ещё есть услуги меняло, приезжает парень с машинкой и деньгами и меняет на любую валюту. Обычно у нотариусов все контакты есть, так что никаких проблем со сделками не должно быть, просто нужно обговорить все нюансы и подготовиться.
Востаннє редагувалось r-tiger в Вів 07 лип, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:29

Да и покупатель, похоже, тех же кровей и тут в служебной командировке. Кстати, не спросили никто - а в каком городе Джордж покупает недвигу? Если в Донецке или Горловке - тогда всё понятно.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Вів 07 лип, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:29

  freeze написав:
  George написав:Продавец, кстати, россиянин.


После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин :mrgreen:

Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.
Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:31

George

Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.
yp1ripe
 
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