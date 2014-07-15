Расчет при сделке

Я надеюсь, что скоро придут времена, когда продавцы будут спокойно получать гривну за продажу недвижимости. Кроме того, таковы требования закона.
Хотя сейчас многие нотариусы вообще не требуют проводку через банк, но для покупателя это безопасность, т.к. потом продавец теоретически может сказать, что он не получал деньги.
Продавцу это выгодно (в гривнах через банк), т.к. сумму он может снимать по частям. "Влет" на курсе маловероятен. Если я бы продавал, я бы спокойно получал гривну на счет. Я считаю, что времена, когда курс мог за неделю упасть с 13 до 20 и выше, уже прошли.