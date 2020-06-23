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Милованов надав рекомендації, куди краще інвестувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Більшість експертів пропонують або диверсифікувати кошти або інвестувати утой ринок, у якому вкладник коштів краще розуміється.
Дивися повний текст Милованов надав рекомендації, куди краще інвестувати українцям (відео)
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:06
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