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"Центренерго" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Державне Центренерго планує у вітчизняних виробників придбати орієнтовно 2,4 мільйона тонн вугільної продукції, з яких близько половини забезпечать державні шахти, а решту куплять у приватних компаній. Найбільшою недержавною вугледобувною компанією є "ДТЕК" Ріната Ахметова
Дивися повний текст \"Центренерго\" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн вугілля для підтримки його шахт
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06
Для увеличения капиталла ахметки государство купит не только уголь,но и "зеленой" энергии по космическим ценам.Пан президент ЧТО ЭТО?
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