RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Центренерго" купить у
Ахметова 1,2 мільйона тонн...

"Центренерго" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06

"Центренерго" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн...

Пропонуємо до обговорення:
Державне Центренерго планує у вітчизняних виробників придбати орієнтовно 2,4 мільйона тонн вугільної продукції, з яких близько половини забезпечать державні шахти, а решту куплять у приватних компаній. Найбільшою недержавною вугледобувною компанією є "ДТЕК" Ріната Ахметова

Дивися повний текст \"Центренерго\" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн вугілля для підтримки його шахт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89145
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06

Для увеличения капиталла ахметки государство купит не только уголь,но и "зеленой" энергии по космическим ценам.Пан президент ЧТО ЭТО?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:07

Что, что ? Нужно всем миром скинуться на шахтеров, понятное дело, что на этом пути, кто то должен иметь гешефт ;) Вот типа вы вчера родились :) Революции, европейский выбор, свобода слова это все нам, деньги им ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3978
З нами з: 01.11.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:18

Эх, были времена, когда в ЮАР покупали! Путин гад, снизил цены на нефть и газ так, что теперь даже атомную энергию девать некуда. Да и зачем она, если ЕС приказывает заводы закрыть.
Д.Б.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому...
R2 » Вів 09 чер, 2020 11:24
3 511
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 14:44
a_kymlach
"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%
R2 » Пон 08 чер, 2020 09:21
2 543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 14:58
sialeks
АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові...
R2 » Вів 02 чер, 2020 16:39
3 368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 07:13
Українець

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.