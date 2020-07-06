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Президент вважає, що через
курс гривні українські...

Президент вважає, що через курс гривні українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:09

Президент вважає, що через курс гривні українські...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Президент вважає, що через курс гривні українські компанії \"недоотримали мільйони і закрилися\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:10

Скучно живем, давно девала небыло. Ну и год четный, зачем ждать 2022, можно и в 2020.
Vis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:26

Он ,что валенок, а почему бюджет посчитали по 30,а не по 40? Чтобы скрыть дефицит бюджета -для этого считали...Он пусть разберется, что для чего...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:35

А гарант не вважає що потрібно відновлювати рабство. Так великі підприємства в рази більше разово отримають доходу. :D
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:43

Так а навіщо рахувати бюджет з курсом 30? Давайте одразу 50. Буде більше гривень, всі будуть отримувати мільйони. Якесь королівство кривих дзеркал. Не закладаємо в бюджет прогнозований курс, а закладаємо який комусь хочеться курс і тиснемо на Нацбанк, щоб зробив такий курс. Зелений, я так розумію, вже закупився "зеленню" і хоче кинути всіх, хто має на руках гривні?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:54

Мабуть, всі все прекрасно розуміють, тому президент багато говорив, що всі розуміють, але нічого путнього не сказав, і з його слів нічого не зрозуміло. З його тупої балаканини ще раз підтверджується здогад, що Смолія "пішли" за вказівкою, яку дали самому президентові, тож на Смолія чинився тиск через Зеленського. Ну а Гонтарєва тут прямо причетна до його відставки.
123dr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:55

Це сигнал від презедента?!)))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:57

0mage0 Повторяю, курс считают по 30 - чтобы уменьшить дефицит бюджета в Госбюджете и все. Пусть Зеля ,покажет макроэкономиста - который реально считает курс. Пусть -сначало найдет ,который теоретически может это сделать, а потом - соберет макроэкономические объективные данные для этого....Это в детском саду все легко. И понятно.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:08

..когда эти горе-клоуны-"экономисты" поймут, что если вы играете в стратегию "государство" - то чем богаче лохторат, тем устойчивее это самое государство..но!, если вы продолжаете придерживаться линии ВСЕ-для-кучки-олигархов, то да - модель "удешевления ресурсов" путем обнуления их доходов через девальвацию работает именно так.. зачем вкладывать средства в инновации, расширять производство, открывать новые рынки , если можно тупо обворовать своих подданных и стричь бабло дальше...
maestro71
 
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