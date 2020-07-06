Президент вважає, що через курс гривні українські...

Додано: Чет 09 лип, 2020 11:26

Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете

Оригинально. Мы посчитали курс по 30, поэтому он должен быть 30. Для 95 квартала готовая хохмаВот скажите это нормальная речь президента или он как бы сам не понимает о чем говорит посему у него и не складывается ? А он актер как никак, можно на крайний случай заучить что говорить. Вспоминая Собачье сердце "Позвольте, а как же он служил в очистке ?" Это тот случай когда лучше молчать. Я не порохобот, я не ярый противник Зеленского, но что то последнее время я не понимаю куда идем и чего ждать. А времени на раскачку уже нет.