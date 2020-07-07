КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Додано: Чет 09 лип, 2020 17:18

Внимание, вопрос. Тот кто ездит по набережному шоссе - вы много видели там людей, прогуливающихся вдоль Днепра? Там не на что смотреть. Летом жара - нет ни навесов ни лавочек. Зимой там вообще стрёмно - темно и безлюдно. И сумасшедший трафик - воздух грязный. Зачем там делать велодорожку, если можно вообще без проблем ездить по участку между шоссе и рекой? Кто там будет велики парковать??? И не понятно зачем убирают трамваи??? Вся европа на них передвигается. На трамвае можно весь Будапешт или Варшаву проехать. В Берлине гор.электричка развита очень сильно, а не как у нас одним кольцом. Это ж экологичный транспорт, почему его никто не продвигает???