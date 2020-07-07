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КМДА: У Києві побудують
«веломагістраль» уздовж...

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:27

  uaprofi написав:они стоят в пробках так как это их выбор
они могут ездит например на метро ... или не ездить...
но их выбор стоять в пробках.
ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок
нет автомобилей - нет пробок
но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)
и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!)
И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!

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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:44

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

  unicdima написав:через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.

Вильнолюде купило ланоса, теперь ему все должны, шире дороги и пешеходов и велосипедистов нафиг из города.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:52

  uaprofi написав:
  unicdima написав:от Кличко теж такою шизою живе.
через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.


они стоят в пробках так как это их выбор
они могут ездит например на метро ... или не ездить...
но их выбор стоять в пробках.
ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок
нет автомобилей - нет пробок
но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)
и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!)
И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!


ви б не були такими самовпевненими. тому, що коли всі з пробок пересядуть на метро чи на автобус, ваші шанси потрапити туди будуть стрімко наближуватися до 0.
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