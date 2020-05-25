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СБУ викрила 4-річну схему
несплати мита при поставках...

СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:50

СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках міндобрив з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:50

Это получается надо Порошенко посадить? Он же 4 года это крышевал? Или он активист и к нему законы не относятся?
svetoch-10
 
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