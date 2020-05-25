Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках міндобрив з РФ.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 18:50
СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ викрила 4-річну схему несплати мита при поставках міндобрив з РФ.
Додано: Чет 09 лип, 2020 18:50
Это получается надо Порошенко посадить? Он же 4 года это крышевал? Или он активист и к нему законы не относятся?
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