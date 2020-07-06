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Туроператор Join Up скасував
десятки рейсів з України до...

Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33

Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...

Пропонуємо до обговорення:
Український туроператор Join UP! у липні значно зменшує кількість рейсів до Єгипту.

Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33

Бердянский шведский стол всех ждёт!
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:42

Скажем так, люди с мозгами не летают в июле в Египет в любом случае.
2046006
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:47

  2046006 написав:Скажем так, люди с мозгами не летают в июле в Египет в любом случае.


так никуда не уехать и не улететь - границы всех стран на замке
хочу в Грецию или Болгарию - а незя (((
и как понимаю после разрешения полётов - они поставят уже цены не 20 или 30 евро, а за 50 или даже ближе к сотке евро
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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