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"Кінець епохи бідності":
журналісти показали маєток в...

"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24

"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...

Пропонуємо до обговорення:
Світлини маєтку поширив у Facebook журналіст "Схем" Михайло Ткач.

Дивися повний текст \"Кінець епохи бідності\": журналісти показали маєток в Конча-Заспі, де оселився Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24

>что государственные резиденции нужно “отдать детям”

журналисты неправильно понимали эту фразу. Зе имел ввиду своих детей.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:26

Пацан сказав — пацан зробив. Віддав своїм дітям. Які претензії?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53

Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59

медные трубы не прошел ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:05

Re:

ашо, надо его в хрущёвку селить, чтобы бабки вечером все новости сливали вместо Ермака?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:07

  Rainbow написав:Звичайна резиденція Президента, в чому питання?


та ні в чому, хіба крім одного - за язик ніхто не тягнув, сказав - відповідай. думати треаба, перед ти як рот відкривати. :D ах да, я ж забув. ще януковичу самий гуманний суд дозволив же не виконувати передвиборчі обіцянки. чим цей гірший? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:34

Этот тупой у*** считает, что напечатав гривны, чтоб курс стал 30, жизнь станет лучше и веселей. Вирус власти, поразивший его головешку, превращает его в обычного алчного Президент, резиденция - его детям)))))
intrastranger
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