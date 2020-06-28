Про це повідомила сьогодні, 10 липня, прес-служба Рахункової палати.
Дивися повний текст Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про економію 28,2 млрд грн на публічних закупівлях.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:34
Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про економію 28,2 млрд грн на публічних закупівлях.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:35
Конечно спорный. Ожидаемая стоимость всех закупок завышена, потому как выше этой стоимости учасник не может подать предложение. Поэтому автоматически по всем закупках экономия. В системе закупок необходимо сделать возможность подать предложение выше ожидаемой стоимости, тогда уже можно что-то обсуждать.
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