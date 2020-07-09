Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу в понеділок.
Дивися повний текст Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на проїзд в міському електротранспорті.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 18:29
Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на...
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Дивися повний текст Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на проїзд в міському електротранспорті.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:29
"Власть не планирует поднимать тариф на проезд", но придётся. Почему-то всегда именно перед поднятиями тарифов в прессе появляются многочисленные публикации на тему "проезд не подорожает"
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