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Кличко повідомив, чи будуть у
Києві піднімати тариф на...

Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:29

Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу в понеділок.

Дивися повний текст Кличко повідомив, чи будуть у Києві піднімати тариф на проїзд в міському електротранспорті.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:29

"Власть не планирует поднимать тариф на проезд", но придётся. Почему-то всегда именно перед поднятиями тарифов в прессе появляются многочисленные публикации на тему "проезд не подорожает"
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:04

  ЯЧитатель написав:"Власть не планирует поднимать тариф на проезд", но придётся. Почему-то всегда именно перед поднятиями тарифов в прессе появляются многочисленные публикации на тему "проезд не подорожает"

100%
Вангую, что сразу после местных выборов окажется, что ну просто никак не обойтись без поднятия цены.
Да и Павел Яковлевич Фукс не даст соврать https://biz.liga.net/all/transport/novo ... kogo-metro
Это их корова и они ее доят.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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