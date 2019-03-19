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Finance.ua: 6 фишек приложения
monobank, о которых вы...

Finance.ua: 6 фишек приложения monobank, о которых вы...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:01

Finance.ua: 6 фишек приложения monobank, о которых вы...

Пропонуємо до обговорення:
Игры, Shake to pay, режим «Инкогнито» и другое
2,5 миллиона новых клиентов за 2,5 года – таковы текущие результаты работы команды monobank. Этот проект буквально ворвался на банковский рынок Украины в ноябре 2017 года. И сегодня трудно встретить человека, который бы о нем не слышал. Главная причина столь впечатляющего старта – функциональное и в то же время простое в использовании мобильное приложение. С его помощью можно делать со своими с деньгами все что угодно всего за пару нажатий на экран смартфона. И у этого приложения есть несколько удобных фишек, о которых вы могли не знать.

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