Finance.ua: Купівля ОСЦПВ в monobank – швидко, просто,...

Втім, як і все інше
monobank повсякчас додає до свого додатку нові функції, перетворюючи його на потужний центр надання фінансових послуг. Все, що стосується послуг банківських – грошові перекази, оплата комуналки, штрафів, податків, поповнення телефонів, оформлення депозитів, кредитів, розстрочок – це і багато іншого в ньому є вже давно. Причому ці послуги не просто працюють, а відточені і вилизані до блиску. В їхньому мобільному додатку всі ці функції реалізовані набагато зручніше, ніж в більшості десктопних інтернет-банках. І ось тепер у monobank з'явився перший небанківський сервіс – купівля полісу ОСЦПВ. Ми з'ясовували, як він працює.
Дивися повний текст Купівля ОСЦПВ в monobank – швидко, просто, зручно