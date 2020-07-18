Компанія Ілона Маска Neuralink оголосила про розробку мозкових імплантатів, які позбавлять людство від необхідності носити навушники.
Дивися повний текст Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:29
Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото)
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Дивися повний текст Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото).
Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:29
Будет стоить операция по установке имплантанта, к примеру, тысяч 20 дол, плюс риски. И кому это интересно?
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