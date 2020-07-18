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Разумков підписав закон про
гральний бізнес і передав...

Разумков підписав закон про гральний бізнес і передав...
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:47

Разумков підписав закон про гральний бізнес і передав...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Дивися повний текст Разумков підписав закон про гральний бізнес і передав Зеленському.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:47

Не знаю как казино в 4-х звездочных отелях собирается работать, а у нас в доме, на первом этаже, помещения от игральных автоматов никому в аренду не сдают, и по слухам - опять собираются завозить автоматы.
zloy_ukr
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