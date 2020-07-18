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Разумков підписав закон про гральний бізнес і передав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Дивися повний текст Разумков підписав закон про гральний бізнес і передав Зеленському
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:47
Не знаю как казино в 4-х звездочных отелях собирается работать, а у нас в доме, на первом этаже, помещения от игральных автоматов никому в аренду не сдают, и по слухам - опять собираются завозить автоматы.
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