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МАУ опублікувала правила
перельоту для пасажирів

МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:10

МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
МАУ оприлюднила правила для пасажирів, яких вони матимуть дотримуватися під час польотів на літаках.

Дивися повний текст МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів.
R2
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:00

Re: МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів

Несмотря на новые реалии полетов и в мире, все таки авиалинии пытаются восстановить полеты
https://www.flyuia.com/ua/ua/news/2020/ ... te-network
AskaRod
 
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