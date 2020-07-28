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"Нафтогаз" оприлюднив умови
поставок газу населенню за...

"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:41

"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за...

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз Комерція» буде реалізовувати природний газ для постачальників домогосподарств.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оприлюднив умови поставок газу населенню за ринковими цінами.
R2
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Чет я очкую :)
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Завтра 1 августа,где предоставленный удобный пакет?
sena_2008atp
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