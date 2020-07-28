RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" оприлюднив умови
поставок газу населенню за...

"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:41

"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за...

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз Комерція» буде реалізовувати природний газ для постачальників домогосподарств.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оприлюднив умови поставок газу населенню за ринковими цінами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89587
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:41

Чет я очкую :)
Igorten
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:45

Завтра 1 августа,где предоставленный удобный пакет?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:10

А нам будут наш газ продавать или импортный?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:16

  alex7gk написав:А нам будут наш газ продавать или импортный?

Наш по европейской цене.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9981
З нами з: 03.11.08
Подякував: 771 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:05

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7037 раз.
Подякували: 3205 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:07

  ruvex написав:
  alex7gk написав:А нам будут наш газ продавать или импортный?

Наш по европейской цене.

Со стоимостью транспортировки до европейского хаба и обратно + НДС.
yvlad
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 31.01.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:16

Завтра типа запускается "рынок".
Так куда идти за покупками? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7037 раз.
Подякували: 3205 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Тракторист і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 09:47
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 09:48
demon0983886848
Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через...
R2 » Вів 28 лип, 2020 13:56
4 258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 08:51
p_a_l
Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...
R2 » Вів 28 лип, 2020 09:11
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 10:40
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.