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"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за...
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз Комерція» буде реалізовувати природний газ для постачальників домогосподарств.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оприлюднив умови поставок газу населенню за ринковими цінами
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:41
Чет я очкую :)
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:45
Завтра 1 августа,где предоставленный удобный пакет?
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:10
А нам будут наш газ продавать или импортный?
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alex7gk
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:16
alex7gk написав:
А нам будут наш газ продавать или импортный?
Наш по европейской цене.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:05
Украина - богатая страна!
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:07
ruvex написав: alex7gk написав:
А нам будут наш газ продавать или импортный?
Наш по европейской цене.
Со стоимостью транспортировки до европейского хаба и обратно + НДС.
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yvlad
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:16
Завтра типа запускается "рынок".
Так куда идти за покупками?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:12
Хочу покупать газ напрямую у Нафтогаза. Это возможно?
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