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Перевод денег в Украину

Перевод денег в Украину
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:25

Господа, как Вестерн Юнион выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:55

Как оптимально (с меньшими комиссиями) осуществить перевод из Канады в Украину?
Можно ли перевести на счет в банке?
Western?
MoneyGram?
SWIFT?
emeta
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Модератори: Ірина_, Модератор

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