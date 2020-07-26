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На ринку праці Польщі активізувались шахрайські схеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:47
Пропонуємо до обговорення:
На ринку праці в Польщі значно активізувалися шахрайські схеми щодо українських громадян.
Дивися повний текст На ринку праці Польщі активізувались шахрайські схеми щодо українців: топ-5 схем
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:47
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