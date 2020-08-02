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Українці заборгували за комуналку рекордні суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:39
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
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GALeon
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:49
GALeon написав:
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
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_hunter
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