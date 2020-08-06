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З ПриватБанку звільнився
голова IT-відділу через...

З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:31

З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через...

Пропонуємо до обговорення:
Член правління "ПриватБанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні

Дивися повний текст З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:31

Какая боль, какая боль..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:35

Без конкретних сум новина звучить кумедно.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:22

47 тысяч маскимальная ставка у госчиновников. В любом частном топ-10 банке он будет зарабатывать в 3-5 раз больше
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:39

  ALexxxS написав:47 тысяч маскимальная ставка у госчиновников. В любом частном топ-10 банке он будет зарабатывать в 3-5 раз больше


Да, в коммерческом банке от 10000$/мес
В зарубежном от 20000$/мес
К сожалению на 47к гривен специалиста не купишь
des
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