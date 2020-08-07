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Дивися повний текст Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як скористатися (фото).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:18
Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як...
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Дивися повний текст Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як скористатися (фото).
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:19
Както недешево ...
Думаю, с такими ценами это будет очень "нишевая" услуга - для энтузиастов, которые знают толк в извращениях.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:47
В Познани такие самокаты разбросаны по всему городу. Насколько я понял, в центре можно вообще не париться с местом оставления. Стоят кругом. На центральных улицах десятками в самых разных местах. нет организованной стоянки. А может и не только в центре так. В спальных районах их заметно меньше
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:45
Да во всех крупных городах уже эти самокаты. На ночь их собирают, заряжают и утром развозят по центральным точкам, где выше поток гуляющих. Потому на окраинах и нет.
Читал, что средний срок эксплуатации получается 6 месяцев.
ПС. В Польше все эти сервисы меньше стоят: самокаты, велосипеды, каршеринг.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:39
были б они из дерева...
попользовался кто то самокатом разрядил его и что так и будет стоять разряженный самокат целый день до следующего утра? странный бизнес.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:22
Нет, конечно. За каждым отдельно машина выезжает
Если серьезно, то да, скорее всего будет стоять. Не помню, про какой город и страну читал, но, думаю, схема у всех примерно одинаковая. К ночи выезжают заряжальщики, собирают самокаты в свои бусы, везут куда-то заряжаться и рано утром расставляют по точкам, которые им указывает приложение. Оплата сдельная. В Польше за зарядку самоката давали 12 злотых (80 грн. или сколько там сейчас курс). Так что странным будет выезжать за каждым отдельно.
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