Закон про проведення азартних ігор опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України".
Дивися повний текст Закон про гральний бізнес опублікували в \"Голосі України\".
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Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54
Закон про гральний бізнес опублікували в "Голосі України"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про гральний бізнес опублікували в \"Голосі України\".
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило неточности в недавно утвержденном законе о легализации игорного бизнеса на полях Украины и обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как именно он утверждал итоговую редакцию законопроекта.
Оказалось, что ряд положений документа оспаривает действие друг друга.
Когда у человека внутриличностный конфликт, то подобный когнитивный диссонанс в каких то там законах ему уже до фени. Подпишет и не такое.
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