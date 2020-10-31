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Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 14 сер, 2020 05:56
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про програму лояльності найбільшого банку країни
«Бонус Плюс» – це програма лояльності, якою Приватбанк заохочує тих, хто користується його платіжними картками. Майже всі клієнти банку про неї чули, але багато хто не розуміє, як вона працює. Finance.ua розповість все, що потрібно знати про бонусну програму найбільшого банку країни.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:46
Я могу этим оплачивать в интернете?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:28
hjvers2016 написав:Я могу этим оплачивать в интернете?
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