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Finance.ua: «Бонус
Плюс» від Приватбанку

Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 05:56

Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про програму лояльності найбільшого банку країни
«Бонус Плюс» – це програма лояльності, якою Приватбанк заохочує тих, хто користується його платіжними картками. Майже всі клієнти банку про неї чули, але багато хто не розуміє, як вона працює. Finance.ua розповість все, що потрібно знати про бонусну програму найбільшого банку країни.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:46

Я могу этим оплачивать в интернете?
hjvers2016
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:28

Re: Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку

hjvers2016 написав:Я могу этим оплачивать в интернете?
Нет
Faceless
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