RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bentley представив найшвидший
в світі кросовер (фото, відео)

Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06

Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Британський автовиробник Bentley представив люксовий кросовер 2021 Bentayga Speed, який є найшвидшим на планеті. До "сотні" він розганяється за 3,9 секунди і розвиває швидкість до 306 км/год.​​

Дивися повний текст Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06

Ага, щас

JEEP Grand Cherokee Trackhawk в стоке:

Разгон до 100 км/ч: 3.7сек
Мощность двигателя: 717 лс
Крутящий момент: 875 Нм при 4800 об/мин.

год выпуска: 2018
и вид брутальнее, и дешевле, и не англосаксонская туфта
telesystem444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 15.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:26

telesystem444
Тюнеры из американского ателье Hennessey Performance доработали серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Мощность стандартной 6.2-литровой компрессорной «восьмерки» выросла до 1200 л.с., а время разгона до 100 км/ч составило рекордные 2.3 секунды.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 352
З нами з: 10.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:13

скоро на дорогах Украины...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 14.11.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:45

telesystem444
Речь идет о серийном автомобиле.

"On the road, the Jeep Trackhawk can top out at 180 mph thanks to its 710-hp, 6.2-liter V8 engine and certified by both the FIA and the Russian Automobile Federation.

It’s one of the fastest production SUVs ever to be built, and it’s only defeated by the Bentley Bentayga Speed and Lamborghini Urus, which can achieve a top speed of around 190 mph."
Vis
 
Повідомлень: 607
З нами з: 30.09.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Porsche представив седан, що розганяється до 315...
R2 » Нед 30 сер, 2020 16:28
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 16:29
nych99
Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень...
R2 » Суб 29 сер, 2020 14:55
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 15:07
Son of Sun
ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
R2 » Пон 24 сер, 2020 22:19
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 22:20
bodiaua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.