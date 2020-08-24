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Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Британський автовиробник Bentley представив люксовий кросовер 2021 Bentayga Speed, який є найшвидшим на планеті. До "сотні" він розганяється за 3,9 секунди і розвиває швидкість до 306 км/год.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06
Ага, щас
JEEP Grand Cherokee Trackhawk в стоке:
Разгон до 100 км/ч: 3.7сек
Мощность двигателя: 717 лс
Крутящий момент: 875 Нм при 4800 об/мин.
год выпуска: 2018
и вид брутальнее, и дешевле, и не англосаксонская туфта
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:26
telesystem444
Тюнеры из американского ателье Hennessey Performance доработали серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Мощность стандартной 6.2-литровой компрессорной «восьмерки» выросла до 1200 л.с., а время разгона до 100 км/ч составило рекордные 2.3 секунды.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:13
скоро на дорогах Украины...
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:45
telesystem444
Речь идет о серийном автомобиле.
"On the road, the Jeep Trackhawk can top out at 180 mph thanks to its 710-hp, 6.2-liter V8 engine and certified by both the FIA and the Russian Automobile Federation.
It’s one of the fastest production SUVs ever to be built, and it’s only defeated by the Bentley Bentayga Speed and Lamborghini Urus, which can achieve a top speed of around 190 mph."
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