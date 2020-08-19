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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<12 Додано: Сер 19 сер, 2020 20:19 Минимальная ЗП freeze написав: Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ

Тут многое удалили и контекст вырван.



Но таки да.

Сперва Порошенко-Гройсман, резко снизили ставку ЕСВ, ожидая, что бизнес начнёт поднимать ЗП

Чего не произошло, так как, любой бизнес не хочет платить налоги



Тогда и была поднята минималка. Как сигнал бизнесу, "а вы там часом ухи не объелись?"



Но бизнес эту тему понял, мол, ну немного ухи объелись.

Всё норм, сдвигаем вверх планку белых доходов Тут многое удалили и контекст вырван.Но таки да.Сперва Порошенко-Гройсман, резко снизили ставку ЕСВ, ожидая, что бизнес начнёт поднимать ЗПЧего не произошло, так как, любой бизнес не хочет платить налогиТогда и была поднята минималка. Как сигнал бизнесу, "а вы там часом ухи не объелись?"Но бизнес эту тему понял, мол, ну немного ухи объелись.Всё норм, сдвигаем вверх планку белых доходов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5091 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 20:21 Долярчик написав: Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?

Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?



при Порошенко такого жуткого положения и близко не было. Даже когда курс до 42 поднимался. при Порошенко такого жуткого положения и близко не было. Даже когда курс до 42 поднимался. Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз. Амвросий

Повідомлень: 2352 З нами з: 26.02.09 Подякував: 291 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 20:24 Re: Валютный рынок в контексте ДС Долярчик написав: freeze написав: Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ

Якого зниження, якщо стало тоді щось 819грн/міс ПРИМУСОВО, а до того було в двічі менше(вже точно не пам'ятаю) Якого зниження, якщо стало тоді щось 819грн/міс ПРИМУСОВО, а до того було в двічі менше(вже точно не пам'ятаю)



А теперь верните старую ставку ЕСВ 34 процента и пересчитайте сегодняшние ваши платежи А теперь верните старую ставку ЕСВ 34 процента и пересчитайте сегодняшние ваши платежи Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18115 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4362 раз. Подякували: 7065 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 сер, 2020 11:26 Igneus написав: freeze написав: На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.

Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает ))) На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))

По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.



Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.



Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).



Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.



Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными. По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными.

юридически вы все говорите верно, но фактически мы же понимаем что это может делаться легко с указания преЗЕдента, и даже юридически преЗЕдент имеет право вето - то есть может не подписать, задержать отправить на доработку и т.д. и т.п юридически вы все говорите верно, но фактически мы же понимаем что это может делаться легко с указания преЗЕдента, и даже юридически преЗЕдент имеет право вето - то есть может не подписать, задержать отправить на доработку и т.д. и т.п yama Повідомлень: 2590 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4890 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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