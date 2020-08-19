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Минимальная ЗП
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:19
freeze написав:
Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ
Тут многое удалили и контекст вырван.
Но таки да.
Сперва Порошенко-Гройсман, резко снизили ставку ЕСВ, ожидая, что бизнес начнёт поднимать ЗП
Чего не произошло, так как, любой бизнес не хочет платить налоги
Тогда и была поднята минималка. Как сигнал бизнесу, "а вы там часом ухи не объелись?"
Но бизнес эту тему понял, мол, ну немного ухи объелись.
Всё норм, сдвигаем вверх планку белых доходов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:21
Долярчик написав:
Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?
при Порошенко такого жуткого положения и близко не было. Даже когда курс до 42 поднимался.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 19 сер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:24
Долярчик написав: freeze написав:
Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ
Якого зниження, якщо стало тоді щось 819грн/міс ПРИМУСОВО, а до того було в двічі менше(вже точно не пам'ятаю)
А теперь верните старую ставку ЕСВ 34 процента и пересчитайте сегодняшние ваши платежи
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:26
Igneus написав: freeze написав:
На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.
Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))
По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.
Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.
Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).
Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.
Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными.
юридически вы все говорите верно, но фактически мы же понимаем что это может делаться легко с указания преЗЕдента, и даже юридически преЗЕдент имеет право вето - то есть может не подписать, задержать отправить на доработку и т.д. и т.п
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