RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні за 10 років ціни у
гривні на житло зросли вдвічі

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?

Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Lion+
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза

При этом сама гривна подешевела примерно в 3.5, так что на выходе лишь около 1.3.

Депозит в валюте под 2% дал бы на выходе практически столько же. А ведь бывали и более жирные проценты, правда это уже сродни игре в рулетку.

Слегка не понял математики. Цена в хрювне удвоилась, но сама хрювна просела по отношению к деньгам в 3,5 раза. Налицо попадание в 1.75 раза в долларе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:25

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

  Lion+ написав:Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Тоесть вложившиемся в недвижимость не заработали и даже не сохранили деньги - они их потеряли.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 06.08.19
Подякував: 271 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні 1, 2
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:25
12 1724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 11:27
denfender
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
R2 » Пон 24 сер, 2020 08:15
9 884
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 01:22
andre21savchenko
Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 20 сер, 2020 17:15
61 3945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 01:17
Replay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20229)
26.08.2020 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.