В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі

А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?
Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?
Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:28
Слегка не понял математики. Цена в хрювне удвоилась, но сама хрювна просела по отношению к деньгам в 3,5 раза. Налицо попадание в 1.75 раза в долларе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:25
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
Тоесть вложившиемся в недвижимость не заработали и даже не сохранили деньги - они их потеряли.
Mind the gap.
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