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В Україні за 10 років ціни у
гривні на житло зросли вдвічі

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?

Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза

При этом сама гривна подешевела примерно в 3.5, так что на выходе лишь около 1.3.

Депозит в валюте под 2% дал бы на выходе практически столько же. А ведь бывали и более жирные проценты, правда это уже сродни игре в рулетку.

Слегка не понял математики. Цена в хрювне удвоилась, но сама хрювна просела по отношению к деньгам в 3,5 раза. Налицо попадание в 1.75 раза в долларе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:25

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

  Lion+ написав:Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Тоесть вложившиемся в недвижимость не заработали и даже не сохранили деньги - они их потеряли. Просто потеряли чуть меньше чем те кто не вложился, а прожолжать держать наличные в банке (в стеклянной банке, а не в банке на депозите).
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:32

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

  summacut написав:Цена в хрювне удвоилась

Я про депозиты писал, не про недвижимость. На гривневых депозитах под 15% можно, чисто по теоретическим расчётам, заработать 4х. Но если посчитать долларовый эквивалент то это будет всего лишь 1,3х. Примерно такой же доход даст долларовый депозит под 2%.

Если цена недвижимости поднялась лишь в два раза в гривне то как ты правильно написал в долларе она просела. Что подтверждает тезис о невыгодности инвестирования в недвижимость.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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