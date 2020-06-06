В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі

А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?
Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
А курс вырос в 3,5 раза.
С 8 до 27,50?
Тогда цены в долларе не выросли, а упали в 2 раза.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:28
Слегка не понял математики. Цена в хрювне удвоилась, но сама хрювна просела по отношению к деньгам в 3,5 раза. Налицо попадание в 1.75 раза в долларе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:25
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
Тоесть вложившиемся в недвижимость не заработали и даже не сохранили деньги - они их потеряли. Просто потеряли чуть меньше чем те кто не вложился, а прожолжать держать наличные в банке (в стеклянной банке, а не в банке на депозите).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:32
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
Я про депозиты писал, не про недвижимость. На гривневых депозитах под 15% можно, чисто по теоретическим расчётам, заработать 4х. Но если посчитать долларовый эквивалент то это будет всего лишь 1,3х. Примерно такой же доход даст долларовый депозит под 2%.
Если цена недвижимости поднялась лишь в два раза в гривне то как ты правильно написал в долларе она просела. Что подтверждает тезис о невыгодности инвестирования в недвижимость.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:33
vitaliy_berdinskikh
Добавлю только, что вообще невыгодно инвестировать валюту в Украину, даже если правительство будет предлагать недвижимость. Остальные проекты еще менее выгодны. Так что кесарю - кесарево, а Украине - гривну. Про доллары и евро - разве что мечтать.
Я лично инвестировал валюту в укр. недвижимость в 2013 году под сдачу в аренду. С учетом арендных доходов этот проект сопоставим с инвестированием той же валюты на депозиты зарубежом под практически нулевую процентную ставку. Причина - девальвация гривны или дерибан иностранных инвестиций вверхах.
Украинское руководтство должно давать более твердые гарантии инвесторам чем просто сохранность первоначальной инвестиции, чтобы валюта могла обращаться в стране.
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