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Розмова по телефону за кермом
автомобіля: який штраф...

Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:02

Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...

Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція Полтавської області нагадала водіям про штраф за телефонні розмови за кермом.

Дивися повний текст Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф чекає водіїв.
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давно пора я только ЗА !
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:30

Re: Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...

Виртуальный штраф который никто и никогда не будет платить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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