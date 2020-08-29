Патрульна поліція Полтавської області нагадала водіям про штраф за телефонні розмови за кермом.
Дивися повний текст Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф чекає водіїв.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 00:02
Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф чекає водіїв.
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:30
Re: Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...
Виртуальный штраф который никто и никогда не будет платить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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