Народні депутати пропонують ввести штрафи за "скручування" пробігу автомобіля.
Дивися повний текст За \"скручування\" пробігу авто пропонують карати великими штрафами.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За \"скручування\" пробігу авто пропонують карати великими штрафами.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
Щось не докінця зрозуміло, кого будуть штрафувати: того, хто скручує чи "щасливого власника" авто зі скрученим одометром?
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:08
Ждем комментарии:
"сначала сделайте зарплаты/акцизы на авто, как в Германии, а потом карайте!"
"я уверен, что мое авто в состоянии как на 200 тыс., почему вы мне запрещаете крутить пробег?"
"вы с электросчетчиками вначале разберитесь!"
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:41
От я не зрозумів, "“схема” зі заниження митної вартості вживаних ТЗ" хіба вона ще працює. Мені здається при імпорті авто митники не звертають на це увагу.
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