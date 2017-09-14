Додано: Суб 13 вер, 2025 20:02

ЛАД написав: Shaman написав: ..........

поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.

Это вам кто сказал?

Откуда такой вывод?

я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати. тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі... Ото ж бо й воно.

всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі.

Зменшують. А наші втрати не зменшують наші можливості боронитися?

Почему-то об этом вы забываете.

забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.

Не знаєте, не кажіть.

Наведіть "не одного експерта".

Только эксперта, а не пропагандиста. Дефицит есть. Но этот дефицит никак не мешает им воевать.

Утверждение так себе.

А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.

Утверждение так себе.

А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.

Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.

ще один наклеп

ЛАД - це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає?

"за ліберальні ідеї був завжди", но воевать за них не торопитесь.

И на личные выпады вы сподобились, а о парагвайском варианте "не заметили".

И я говорил о "переобуетесь" в связи с вашим отношением к перемирию/миру, а вы как истинный "инструктор по идеологии" выдвигаете политические обвинения.

Вас вдохновляют успехи песикота? Вы его успешно догоняете.

ви ж наче основами логіки маєте володіти. от було на Раші 10 000 танків - а тепер немає їх, й не буде, бо радянські запаси скінчилися. можливості зменшилися? такщо там з чорноморським флотом? залишки ховаються в Новоросійську (й то не дуже вдається). в нас зерновий коридор працює з ласки Раші? ні. й це ми їм ще нафту не блокували.ви вже казали, що м'ясні штурми викликані тим, що дрони не дають використовувати техніку. добре. але що тоді роблять адекватні країни, де цінують людське життя - правильно, припиняють наступ - що ми власне й зробили в 2023 році. що роблять руські - правильно, гонять як худобу на забій. бо наступ без техніки - це завжди ЗНАЧНО БІЛЬШІ втрати. кажете м'яса вистачить. так кажуть вже знову платять лише 2 млн руб, а не 3-4 - бо гроші теж кінчаються. до речі, їх брали з місцевих бюджетів. а ви знаєте, що зі 100 тис контрактників в цьому році 30% - це новоспечені руські з Середньої Азії. щодо добровольності - тобто примус ВЖЕ використовують для набору. та й наскільки б тупі не були - схоже доходить до них - що 2 млн руб, що 4 млн - а в чому сенс, якщо через місяць груз 200 - хіба що вдова порадується...й знову перекручуєте - де я писав, що можна не домовлятися? навіщо ви вигадуєте? давайте без цих перекручень.ще раз розпишу, щоб було менше перекручень - я за проведення реальних перемовин. але оскільки саме Раша уникає їх, то поки ми намагаємось домовитися - треба максимально виснажувати їх потенціал - й військовий, що робимо ми, й економічний, що роблять наші союзники. й там ще є можливості збільшення тиску.так, класична війна на виснаження. але в нас далеко не такі нерівні шанси. єдине, що вміють руські - це блефувати, так нахабно брехати не кожен можетобто вже погодились, що думки в експертів різні. чи всіх проукраїнських експертів ви автоматом називаєте пропагандистами - дуже зручно.НПЗ в першу чергу псують їм економіку, й життя цивільних - бо так, на війну знайдуть, а всіх цивільних на коней пересадять. будуть нафту експортувати, а бензин є кому робититак ви теж за радянські ідеї щось в 1991 році не дуже боролися... до ГКЧП б приєдналися чи щось таке. буде потреба, буду воювати, не переймайтесь. а поки що не дозволимо вам пропагувати тут зневіру.що ви хочете про парагвайський варіант - хто ближче? так сугуба ваша оцінка, яка нічим не підкріплена. єдине, що правильно - що згадки про Парагвай, які роблять ваші однодумці - безпідставні. а ви не помітили питання, що вас так єднає з Рашею, яка причина?