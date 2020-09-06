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З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Згідно державної програми будівництва доріг на 2021-2025 роки, частка автострад із цементобетонним покриттям збільшиться до 30%, зокрема, завдяки використанню промислових відходів у складі бетонної суміші.
Дивися повний текст З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:06
Это типа нормальная тема! Хочется увидеть конкретный бизнес-план ( техніко-економічне обгрунтування; якщо можна - на мій месенджер) на мой месенджер!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:32
Та шлаки вже давно використовують як наповнювач для цементу, щоб одержати потрібну марку, вони б ще колесо заново винайшли.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 00:13
шлак при строительстве дорог использовали уже 50-70 лет назад, так что никакой новизны в этом нет...
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Тракторист
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