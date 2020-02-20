Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 04 лют, 2024 06:44
Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?
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1finanсier
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Додано: Нед 04 лют, 2024 08:21
1finanсier написав:
Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?
Тільки що зайшов,все на місці.
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IDAN
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:05
1finanсier написав:
Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?
І додаток і Десктоп недоступні, бо оновлюється платформа. І в дії нема зв'язку з партнером.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:24
1finanсier написав:
чи мої папери - тю-тю?
не смішіть бабусині тапочки
виписки, звіти є? (ICU завжди шле)
все решта дурниці
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greenozon
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Додано: Нед 04 лют, 2024 17:43
greenozon написав: 1finanсier написав:
чи мої папери - тю-тю?
не смішіть бабусині тапочки
виписки, звіти є? (ICU завжди шле)
все решта дурниці
Та ну то ж жарт був, стосовно тю-тю )))
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1finanсier
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:33
Комусь вдавалося поповнити гривневий рахунок ICU через їх додаток використовуючи метод поповнення через Портмоне Радабанк Радакарткою?
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maximus4999
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Додано: Сер 20 бер, 2024 18:21
maximus4999 написав:
Комусь вдавалося поповнити гривневий рахунок ICU через їх додаток використовуючи метод поповнення через Портмоне Радабанк Радакарткою?
А Ви прив'язали картку до акку в ICU?
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1finanсier
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Додано: Вів 26 бер, 2024 11:14
1finanсier
Так, звичайно. Наразі,бачу що змінилося формулювання помилки. Було "системна помилка, зверніться в підтримку Портмоне", а зараз "Операція відхилена банком-екваєром"
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maximus4999
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:55
maximus4999 написав:1finanсier
Так, звичайно. Наразі,бачу що змінилося формулювання помилки. Було "системна помилка, зверніться в підтримку Портмоне", а зараз "Операція відхилена банком-екваєром"
пуш повідомлення приходить від банку про відхилення платежу ?
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J
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Додано: Сер 27 бер, 2024 00:56
J, від банку нічого не приходить. Коли звертаюсь в підтримку,вони кажуть, що вони не бачать таких цих платежів по моїй картці чи їх спроб.
Спробував вчора в 23:30 купити ОВДП в ICU через Дію, і як на диво, одна ОВДП була куплена, проте після 00:00 спробував ще і так і не зміг купити будь-яку іншу ОВДП, спробую ще раз вранці
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maximus4999
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