Depo13 написав:greenozon на випередження потрібно грати, чи вже коли буде офіційна причина, тоді починати рух?
updated: запит на список запросив.
в мому життєвому досвіді було по різному! із ICU я познайомився уйму років тому (навіть в Кийов їздив із доками, уявляєте!? оте були сурові часи... як згадаю так і сльоза викочуєтся) по інакшому ніяк не можна було! тільки жива присутність і ніяк інакше, може закони в той час такого від брокерів вимагали (скоріш за все).
понавозив їм тобі уйму доків (виписки із банків, жирні депозити, короче все що міг придумати) і пару год. в офісі бумаги підписував а вони за той час валідували мою персону )) кава-чай-печенька, було круто! але це все страшний фільм жахів із 20 сторіччя
можете уявити який зараз космос
із Універом було по іншому - одного разу не провели покупку бумаг... мовчок, пишу мол шо за діла, агов? кажуть доки давай, будуть тобі діла позбирав, надіслав (тоді вже е-поштою, але підписував все в Вчасно, був в них такий період що всі доки через ЕЦП треба було.. брр) - попустило, але знову ж це було досить давно, до війни точно
зараз що Універ що ICU друкує ліміт інвестування і його хватає із головою наразі
Вітаю. Є такі питання. Якщо плата є, який тариф за обслуговування інвестеційного рахунку у ICU? Чи є плата за неактивність? Наприклад, депозити закінчуються через кілька місяців, і, можливо, буде бажання зайти в облігації. Є, з одної сторони бажання відкрити інвест рахунок, що б подивитись, хоча б, розцінки. З іншої, якщо потім передумаю, не хочеться попадати на комісію за простій і возитися з закриттям рахунка. Якшо хто в курсі, дайте відповідь, будь ласка.
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🤖 Раді представити оновлений AI-чатбот ICU на основі технології GPT! Це перший на фінансовому ринку України бот, який не лише консультує, а й надає актуальні ринкові дані та рахує вартість будь-яких ОВДП на будь-яку дату.
🧮 Відтепер наш віртуальний помічник не лише готовий невтомно відповідати на всі ваші запитання щодо інвестиції в державні облігації, а й може надати вам актуальні ставки за ОВДП та за допомогою вбудованого калькулятора розрахувати ринкову вартість цінних паперів на будь-яку дату.
🚀 Інформація, яку раніше потрібно було шукати в спеціалізованих базах або рахувати самому в Excel, тепер доступна в зручному форматі телеграм-бота!
➡️ Тож, якщо маєте будь-які запитання щодо інвестицій в ОВДП або хочете дізнатися актуальні ставки, запрошуємо вас скористатися нашим ботом та залишити свій зворотний зв'язок.