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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:58
l_e_x Дякую, допомогло. Були сумніви що змінить також пароль входу до сайту. +1 до карми.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22
Re: Відгуки про ICU
А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:30
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:29
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:21
tenadoro
в icu интереснее всего как они зачисляют или возвращают деньги, особенно, если это покупка не через дию. Какая-то девочка когда хочет, тогда и нажимает на кнопочку, чтобы провести зачисленные на счет в icu ваши деньги (раньше было - 3 часа и деньги видны, можно пользоваться, а теперь - сутки как минимум). На вывод денег - точно также, могут рассказать занимательную историю про занятость бухгалтерии и т.п., а вобще - зачем им спешить - деньги то у них, а что вы там хотите со своими деньгами делать - это только ваши желания...как-то так.
Заблокировать могут на любой сумме - на 400т.г. - не ориентируйтесь
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:45
vililit
Повністю згоден, тому після першої "контрольної покупки" припинив співпрацю. Хочется контрольованого процесу вводу/виведення грошей.
Додано: Чет 12 вер, 2024 20:30
Re: Відгуки про ICU
Так, після 400к треба верифікація походження коштів. Швидкості так, не космічні. Якшо хочеш шось купити завтра, переводити треба сьогодні. А чого у брокера в продажу так мало випусків облігацій, менше 20-ти? У банків(приват, сенс) плюс мінус стіки ж, а то й трохи більше.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:12
tenadoro
Допускаю що ICU не цікаві гривневі папери, тому і невелика пропозиція. А нецікаві через те що пасуться біля НБУ, і напевно вже знають який буде курс в перспективі.
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