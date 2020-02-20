Відгуки про ICU

Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:05

ICU Trade: інвестиційний звіт за 2024 рік та плани на майбутнє

Шановний клієнте,



Сьогодні ми хотіли б підбити наші спільні інвестиційні підсумки 2024 року та розповісти над чим наша команда працюватиме у цьому році.



Протягом минулого року ми зареєстрували тисячі нових клієнтів та провели 153 тис. угод за цінними паперами



Загалом у 2024 році ваші інвестиції в підтримку України через ICU склали неймовірні 12,4 млрд грн! Це достатньо, щоб профінансувати річні заробітні плати 10 тис. військовослужбовців на передовій. Це кошти, завдяки яким держава змогла вчасно платити пенсії та соціальну допомогу, а також фінансувати проекти відбудови. Ваші інвестиції щодня допомагали Силам Оборони та підтримували українську економіку. Ми щиро вдячні вам за ваш внесок в Перемогу!



Як соціально відповідальний бізнес ICU з початку повномасштабного вторгнення пожертвувала понад 400 млн грн на різні благодійні ініціативи.



Свій особистий інвестиційний звіт за 2024 рік ви можете завантажити в особистому кабінеті інвестора (розділ «Документи» ➡️ тип документа «Розрахунок інвестиційного прибутку» ➡️). Документ буде готовий через декілька хвилин після оновлення сторінки.



В цьому році ми доклали максимум зусиль, щоб ваші інвестиції в ОВДП ставали все більш зручними, простими та автоматизованими. Зокрема, ми запустили:



Унікальний особистий кабінет інвестора, в якому у режимі онлайн 24/7 доступні:

автоматична генерація брокерських звітів, виписок по рахунку в цінних паперах, довідок та розрахунків інвестиційного прибутку

верифікація та управління банківськими рахунками та картками для виплат

перегляд та оновлення торговельних лімітів

отримання та підпис документів від брокера прямо в кабінеті



Інноваційний чатбот на базі штучного інтелекту, який вміє:

відповідати на всі можливі питання щодо платформи ICU Trade

консультувати щодо інвестицій в цінні папери

надавати актуальні ставки за ОВДП

за допомогою вбудованого калькулятора розрахувати ринкову вартість ОВДП на будь-яку дату

розсилати оновлення, ринкову аналітику та макропрогнози від ICU



Ми не плануємо зупинятися та продовжуємо розвивати наші сервіси та продукти. Наші цілі на 2025 рік:

інтегрувати особистий кабінет в торгову платформу

запустити цілодобові торги гривневими й валютними ОВДП, а також іншими доступними на українському ринку цінними паперами

завершити автоматизацію всіх процесів для зручності ваших інвестицій





Також пропонуємо вашій увазі інші інвестиційні пропозиції від ICU:



вигідні умови з ICU Bank у межах групи (презентація)

флагманські недержавні пенсійні фонди “Династія” в гривні та “Турбота” в валюті

інвестиційні фонди ICU



Дякуємо, що підтримуєте Україну своїми інвестиціями!



З повагою,

Команда ICU