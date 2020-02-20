Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:05
ICU Trade: інвестиційний звіт за 2024 рік та плани на майбутнє
Шановний клієнте,
Сьогодні ми хотіли б підбити наші спільні інвестиційні підсумки 2024 року та розповісти над чим наша команда працюватиме у цьому році.
Протягом минулого року ми зареєстрували тисячі нових клієнтів та провели 153 тис. угод за цінними паперами
Загалом у 2024 році ваші інвестиції в підтримку України через ICU склали неймовірні 12,4 млрд грн! Це достатньо, щоб профінансувати річні заробітні плати 10 тис. військовослужбовців на передовій. Це кошти, завдяки яким держава змогла вчасно платити пенсії та соціальну допомогу, а також фінансувати проекти відбудови. Ваші інвестиції щодня допомагали Силам Оборони та підтримували українську економіку. Ми щиро вдячні вам за ваш внесок в Перемогу!
Як соціально відповідальний бізнес ICU з початку повномасштабного вторгнення пожертвувала понад 400 млн грн на різні благодійні ініціативи.
Свій особистий інвестиційний звіт за 2024 рік ви можете завантажити в особистому кабінеті інвестора (розділ «Документи» ➡️ тип документа «Розрахунок інвестиційного прибутку» ➡️). Документ буде готовий через декілька хвилин після оновлення сторінки.
В цьому році ми доклали максимум зусиль, щоб ваші інвестиції в ОВДП ставали все більш зручними, простими та автоматизованими. Зокрема, ми запустили:
Унікальний особистий кабінет інвестора, в якому у режимі онлайн 24/7 доступні:
автоматична генерація брокерських звітів, виписок по рахунку в цінних паперах, довідок та розрахунків інвестиційного прибутку
верифікація та управління банківськими рахунками та картками для виплат
перегляд та оновлення торговельних лімітів
отримання та підпис документів від брокера прямо в кабінеті
Інноваційний чатбот на базі штучного інтелекту, який вміє:
відповідати на всі можливі питання щодо платформи ICU Trade
консультувати щодо інвестицій в цінні папери
надавати актуальні ставки за ОВДП
за допомогою вбудованого калькулятора розрахувати ринкову вартість ОВДП на будь-яку дату
розсилати оновлення, ринкову аналітику та макропрогнози від ICU
Ми не плануємо зупинятися та продовжуємо розвивати наші сервіси та продукти. Наші цілі на 2025 рік:
інтегрувати особистий кабінет в торгову платформу
запустити цілодобові торги гривневими й валютними ОВДП, а також іншими доступними на українському ринку цінними паперами
завершити автоматизацію всіх процесів для зручності ваших інвестицій
Також пропонуємо вашій увазі інші інвестиційні пропозиції від ICU:
вигідні умови з ICU Bank у межах групи (презентація)
флагманські недержавні пенсійні фонди “Династія” в гривні та “Турбота” в валюті
інвестиційні фонди ICU
Дякуємо, що підтримуєте Україну своїми інвестиціями!
З повагою,
Команда ICU
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:01
Як тут зробити декілька рахунків для виплати, бот кудись направляє куди я не можу зайти
Додано: Суб 25 січ, 2025 21:10
Re: Відгуки про ICU
Я їм на пошту відправив реквізити ,добавили.
Додано: Нед 26 січ, 2025 15:43
Додано: Сер 19 лют, 2025 15:23
🎉 Раді повідомити, що ми оновили наш сайт
Що нового?
🧮 Спрощена структура — ми чітко відділили персональні приватні інвестиції та наші послуги для юридичних осіб. Тепер ви легко можете побачити всі наші продукти на одній сторінці та знайти всю необхідну початкову інформацію й контакти.
🇺🇦 Новий розділ Проекти – зібрали на одній сторінці всі наші благодійні, освітні та гуманітарні ініціативи. Робимо багато й плануємо робити ще більше.
😎 Оновлений розділ Аналітики – зручні розділи, фільтрування по роках, розділ відео, е-mail розсилка. Нові випуски тепер можна не лише завантажити в pdf, а й читати прямо на сайті.
📁 Реалізували один з запитів наших клієнтів – зібрати в одному місці всі наші ліцензії, звіти, договори та інші юридичні документи. Це все тепер розкладено по течках і по роках у розділі з назвою, не повірите, Документи.
🚀 Технічні оновлення – сайт працює швидко завдяки новому рушію та веб-оптимізації.
🎨 Ми також освіжили нашу візуальну айдентику й лого, додали й трошки кольорів, й трошки витонченого мінімалізму 😉
😻 Ледь не забули – ми під зав'язку насичили новий сайт котами, які забезпечать муркотливу підтримку для ваших інвестицій! А для підтримки технічної нагадуємо, що в нас є телеграм-бот.
Запрошуємо на
Додано: Вів 04 бер, 2025 14:39
⏲️ Брокерський рахунок в ICU за лічені хвилини – відтепер реальність завдяки підтвердженню особи через Дію!
🚀 Замість очікування документів після заповнення реєстраційної анкети та використання зовнішніх сервісів для накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відтепер достатньо просто поділитись своїми документами (ID-карткою / закордонним паспортом та карткою платника податків) на сайті ICU через застосунок Дія, потім дозаповнити та перевірити дані, і в декілька кліків підписати необхідні заяви та договори Дія.Підписом.
💪 Швидко, зручно та дієво завдяки сервісам цифрової держави!
➡️ Інвестувати в державні облігації тепер ще простіше. Хто ще не почав, долучайтеся за посиланням.
Додано: Чет 06 бер, 2025 21:14
Шановний інвесторе!
Пропонуємо для вас унікальну можливість – інвестуйте в державні облігації та виграйте одне з трьох гарантованих запрошень на офлайн-лекцію Нобелівського лауреата Джеймса Робінсона, яку організовують ICU та KSE.
19 березня всесвітньо відомий економіст виступить у Києві із розширеною Нобелівською лекцією «Шлях до периферії» та проведе відкриту дискусію з українською спільнотою. Кількість місць на офлайн участь обмежена, але спеціально для нашої інвестиційної спільноти ми зарезервували три місця. Подробиці події – за посиланням.
Правила акції:
Придбайте будь-яку кількість державних облігацій в ICU Trade або в Дії через ICU з 6 по 16 березня.
17 березня серед усіх, хто інвестував, ми випадковим чином оберемо трьох переможців.
Кількість інвестицій від однієї особи не обмежена. Більше інвестицій – більше шансів виграти.
Підтримайте Україну та отримайте шанс відвідати головну інтелектуальну подію весни.
У випадку будь-яких запитань, звертайтеся на e-mail sales@icu.ua.
З повагою,
Команда ICU
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:18
Вчора через Дію я купив ОВДП, але і досі вони "в обробці".
На е-лист: "Чому, коли будуть на рахунку?" не відповіли, дзвонити вже пізно.
Це нормально?
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