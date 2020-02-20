Відгуки про ICU

Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
Придбання корпоративних облігацій стає також зручнішим для роздрібного інвестора. Низка емітентів розвивають власні сервіси для їх придбання онлайн. Зокрема, NovaPay пропонує їх у своєму мобільному застосунку, AccessFinance підтримує всю комунікацію з інвесторами через телеграм-канал, також корпоративні папери доступні в кабінеті інвестора ІГ Універ. Андрій Величко повідомив «Мінфіну», що ICU працює над інтеграцією цих цінних паперів до своєї торгової системи, де зараз доступні ОВДП.