Відгуки про ICU

Додано: Пон 12 січ, 2026 10:49
Дивлюся написано торгова сесія о 15-00 відкривається.Це завжди так?Незручно дуже.Ціни я так розумію тільки ж коли вона відкрита з'являться.А закривається тоді о котрій годині?
посетитель
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:36
посетитель написав:
Дивлюся написано торгова сесія о 15-00 відкривається.Це завжди так?Незручно дуже.Ціни я так розумію тільки ж коли вона відкрита з'являться.А закривається тоді о котрій годині?
Время открытия сессии несколько плавающее. В этом году по дням было так:
ICU Trade Support Bot, [01/01/2026 10:56]
Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/05/2026 10:44] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/06/2026 10:32] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/07/2026 10:37] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/08/2026 10:56] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/09/2026 10:40] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30 ICU Trade Support Bot, [01/12/2026 10:46] Торгова сесія відкрита. Закриття сесії о 16:30
А где написано, что в 15:00 открывалась?
В это время уже до закрытия не далеко.
moveton
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:15
Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00"
Зашёл в 16-40 и уже всё.
посетитель
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:23
посетитель написав:
Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00 Офлайн"
Важно в самом низу чего.
https://trade.online.icu
- да, пишет. А приложение вместо этого имеет кнопочку, которая смотреть в канал бота отправляет. В общем, про 15:00 - это, мягко говоря, не правда. 10:30-11:00 типовое время.
посетитель написав:
В 16-40 и Уде всё.
Должно в 16:30
Но может и с этим тормозят.
Кстати, всего-то неполных три года назад здесь это
уже обсуждали
. За это время произошёл прогресс: 14:30 заменили на 15:00. Может и задумано, что гарантируется только с 15.
moveton
