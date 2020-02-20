|
|
|
Відгуки про ICU
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 січ, 2026 12:05
candidat написав:
Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов.
Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты.
Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?
Враховуються виплачені купони та погашення. Вони збільшують ліміт інвестування. Купівля, вивід грошей відповідно цей ліміт зменшують.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 04:35
Підсумки перших трьох місяців «Гнучкого ФІКСу» від ICU:
- 3000+ інвесторів — скористалися пропозицією
- 25+ тис. угод — done
- 1.6+ млрд грн — обсяг придбаних паперів
- 800+ млн грн — виконано зобов'язань щодо зворотного викупу
- 2.5+ млрд грн — загальний обсяг торгів
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9006
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|574
|304267
|
|
|633
|337828
|
|
|43
|44475
|
|